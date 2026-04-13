任期満了に伴う群馬県富岡市長選挙は１２日投開票が行われ、新人の茂原正秀さんが現職と新人、合わせて４人による激戦を制し初当選を果たしました。 現職に新人３人が挑んだ今回の富岡市長選。茂原さんは７３３６票を獲得し、次点となった現職の榎本さんに１８８４票差をつけ初当選しました。 茂原さんは選挙戦で学校再編計画や大規模な公園整備の見直しなど市民の声を反映した市政運営を訴えました。特定の組織に頼らない草の