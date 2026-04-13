車いすバスケットボールの九州大会が長崎市開かれ、地元チームが熱戦を繰り広げました。 長崎市の県立総合体育館で開かれた車いすバスケの九州大会。 地元チームの「長崎サンライズ」の後援会が、競技力向上と障害への理解を深めようと40年前から開催していて、今年は9チームの強豪が参加しました。 7年ぶりの王座奪還を目指す長崎サンライズは決勝戦で、韓国から参加した「大邱」と対戦