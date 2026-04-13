絶対に曲がらないスイングで、昨年の海外メジャー・全英女子オープンを制した山下美夢有。どの番手でも精度が高いショットを備える彼女のスイングをプロコーチの阿河徹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】フェースをボールに向けたまま上げて、トップでフェースが空を向く山下美夢有のドライバースイング◇◇◇山下美夢有選手のスイングは、その動きを細かく分析していくと、彼女の強さの秘密