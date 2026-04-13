＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報（1日競技）◇13日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ ネクヒロで優勝経験のある竹原美悠はオフシーズンからスイング、クラブともに調整中。どちらもまだ馴染んではおらず、結果には繋がっていないが「いい方向には向かっているので、調子が良くないなりに頑張りたい」とシーズン3試合目に向けて意気込んだ。コレで上手くなる！菅沼菜々がやっている練習法を大公開！【K's ST