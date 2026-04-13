京都・南丹市で子どもとみられる遺体警察が身元確認急ぐ 京都府南丹市の山中で子どもとみられる遺体が見つかったことが4月13日、捜査関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】【速報】子どもとみられる遺体京都・南丹市の山中で見つかる行方不明男児（11）との関連捜査遺体はフリース・長ズボン着用も靴は履かず、死後「相当な期間がたっている」 南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23