タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。子どもの新居に初めて招待されたことを報告し、そのおしゃれな暮らしぶりと本格的な手料理に驚きを隠せない様子を明かした。【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆“印象ガラリな姿”この日、堀は「今夜は子の新居に、初めてお邪魔しました」と切り出し、子ども夫婦の新居を夫婦そろって訪れたことを報告。レコードがディスプレイされた室内や、家具、照明、絵画に至るまでこだ