俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂自身の元に届いた本作の感想を語ることに。以前の舞台あいさつで「親友に観せたい」と山時は話していたが「仲の良い中学の友だちグループがあって、男子8人ぐらいで観に行きました」と報告。少し恥ずかしさもあったというが「