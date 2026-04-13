身元不明の遺体が見つかったとみられる京都府南丹市の現場付近を調べる捜査員ら＝13日午後7時38分（共同通信社ヘリから）13日午後4時45分ごろ、京都府南丹市園部町の山林であおむけになって倒れている子どもとみられる身元不明の遺体が見つかった。府警が同日夜、明らかにした。南丹市では3月23日から市立園部小の安達結希さん（11）の行方が分からなくなっており、捜索が続いていた。関連や事件性の有無を調べる。行方不明とな