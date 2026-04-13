元乃木坂46メンバーの和田まあやさんが4月13日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告しました。 【写真を見る】【 元乃木坂46・和田まあや 】メディア制作の男性との結婚を報告「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます」和田さんは「【ご報告】いつも応援してくださる皆さまへ」と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告