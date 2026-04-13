神奈川県秦野市で、クマの出没を想定した訓練が行われました。4月は冬眠明けのクマの目撃情報が増加することから、きょう、神奈川県警と秦野市はクマの対処訓練を行い、およそ60人が参加しました。訓練はクマが住宅街に出没した場合を想定。ドローンのカメラでクマの位置を特定した警察がパトカーで周辺の住民に呼びかけるとともに、駆けつけたハンターたちが警察官扮するクマを駆除しました。住宅街などに侵入したクマに対して、