富山市の海岸で春の訪れを告げる富山湾の神秘といわれる「ホタルイカの身投げ」という現象がみられました。【映像】ホタルイカを捕まえにきた人の声「ホタルイカの身投げ」は、水深200メートル以上の深い海に生息するホタルイカが、晴れた新月の夜に、産卵を終えた後、浜辺に打ち上げられる現象でこの時期だけに見られる富山湾の神秘といわれています。富山市の八重津浜には、真夜中にもかかわらず、浜辺に打ち上げられたホ