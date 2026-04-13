12日の朝、神奈川・座間市役所前の広場にできた行列。そのお目当ては、お買い得な野菜です。鐘の合図とともに朝市が始まると、訪れた人は新鮮な野菜をどんどん手に取っていきます。毎月第2・第4日曜日の午前7時に開催される『ざま市民朝市』です。30代：大きい大根が売っていたので。すごいですよ、150円でした。この値段で買えるのはありがたいです。また、午前5時半から並んだという女性は、購入したニンジンやゴボウできんぴら