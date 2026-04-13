元サッカー日本代表の岡崎慎司さんが12日、アメリカ・ニューヨークでサッカー教室を開き、子どもたちと一緒にピッチを駆け回りました。【映像】強烈なシュートを放つ岡崎さん（サッカー教室の様子）サッカー教室には、ニューヨークや近郊に住む6歳〜17歳のおよそ100人が集いました。岡崎慎司さんはワールドカップに3大会出場し、日本代表として50ゴールを記録、引退後の現在はドイツ6部のバサラマインツで監督を務めています