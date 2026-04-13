中東情勢を受けたナフサ不足の影響が住宅建設の現場にも出てきています。大手住宅設備メーカーのTOTOは、13日からユニットバスの受注を停止しました。ホルムズ海峡封鎖によるナフサ不足が要因です。ユニットバスの壁や天井にフィルムを貼り付ける接着剤や、浴槽に使われる人工大理石のコーティング剤などが不足しているということです。受注再開の時期は未定です。主力製品のトイレなど他の水回り製品には、今のところ影響はないと