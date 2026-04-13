イギー・ポップ（Iggy Pop）が日本時間4月12日（日）、コーチェラ3日目に出演。自身3度目の出演となる今回も、圧巻のステージを披露した。「今を生きるのは簡単じゃない。老いるのも……若くあるのも、楽なことじゃない」3日目のコーチェラ、Mojaveステージ。イギー・ポップはそう語りかけた。「あの頃だって、簡単じゃなかった」と付け加え、自身のバンド、イギー・ポップ＆ザ・ストゥージーズの「1970」へと突入した。その曲名は