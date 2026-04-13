タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。4月10日（金）放送のコーナー「ワンワンモ相談小屋」では、「ライブと美術館、どちらもキャンセルしようか迷っている」という40代男性リスナーからの相談に、同番組発のイメージキャラクター（!?）「ワンモちゃん」がアドバイスを送りました。ワンモちゃんのイラスト＜リスナー