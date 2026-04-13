旧香川県立体育館の解体工事の様子4月13日午前 旧香川県立体育館の解体に向けた工事が4月10日に始まりました。民間団体からの再生の提案を受け入れなかった香川県。開示された面談の記録に書かれなかったこととは？ 解体2日目の13日は、樹木の伐採に続き、敷地を囲む石垣の撤去に向けた作業が行われていました。 旧香川県立体育館を巡っては2025年7月、建築家らで作る再生委員会が土地と建物を買い取るなどして