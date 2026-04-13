長野県諏訪市で白バイから追跡を受けていた原付バイクが支柱に衝突し、運転していた高校生が重傷を負う事故がありました。13日午後1時45分ごろ、諏訪市大手の市道でパトロール中の白バイが、ヘルメットを着けずに原付バイクを運転していた16歳の男子高校生に停止を求めました。警察によりますと、男子高校生は一旦停まった後に逃走したということです。その後、約100メートル走行したところで、民家の駐車場の支柱に衝