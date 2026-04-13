ソフトバンクは１３日、杉山一樹投手が佐賀市内の病院で左手第５中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受け、無事に終了したこと発表した。競技復帰まで１〜２か月の見込み。利き手でないこともあり、早ければ５月中に復帰できる見通しとなった。昨季のセーブ王の杉山は、１１日の日本ハム戦（エスコン）で９回に失点した自らの投球にいら立ち、ベンチを殴って左手を骨折。１２日に出場選手登録を抹消されていた。