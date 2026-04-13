ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）が13日に開幕した。藤原仙二（22＝滋賀）は水面が荒れ始めて、安定板が装着された9Rで2着。1マークは5コースから思い切りのいい全速ターンで攻めた。インから押し切った中亮太には一歩及ばなかったが、波が立つ状況の中で果敢なレースを披露した。コンビを組む56号機は2連対率が48.2％（前検日時点）の優良エンジン。「前検にプロペラを叩いて反応が出たし本体は間