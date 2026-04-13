◇関西学生野球春季リーグ第2節2回戦同大8―1京大（2026年4月13日GOSANDO南港）大学野球の関西学生野球は13日に第2節2試合が行われ、同大は京大を8―1で下して今春初の勝ち点を奪った。最速147キロ右腕の内山璃力（りき＝2年）が、8回1失点でリーグ戦初先発初勝利を挙げた。初回に1安打、2四死球を与えるなど先制点を献上。それでも2回以降の7イニングは被安打2、無失点と修正し、「最少失点でいけたことはよかったで