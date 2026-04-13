京都府南丹市で登校途中に行方不明になった同市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）について、京都府警が１３日、市内の捜索で、子どもとみられる遺体を発見したことが捜査関係者への取材でわかった。府警が身元の確認を進める。府警や学校などによると、安達君は５年生だった３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で、家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。同２９日には学校から西約３キ