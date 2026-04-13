山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月9日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして鈴鹿央士とTravis Japanの七五三掛龍也が出演した。鈴鹿は鈴木とともに、“恋人をシラフで自宅に誘うシチュエーション”を演じることに。そのやりとりを山里に「なんちゅう生々しさ…！」と笑われてしまい…。【映像】鈴鹿央士が鈴木愛理をお家デートに