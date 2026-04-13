【第27話】 4月13日無料公開 第27話「バックミラーなんて見ないんさ」を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月13日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第27話「バックミラーなんて見ないんさ」をヤンマガWebで無料公開した。 第27話では、レーサーそれぞれの心情が描かれる。そんな中、昴はバックミラーを見ずに攻め続けるが……。 なお、最新話となる