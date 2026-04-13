ニチレイフーズは、今田美桜さんを起用した『本格炒め炒飯』の新TVCM「25 年ずーっと売上 No.1」篇を、2026年4月11日から順次全国で放映しています。25年前は... 本格炒め炒飯は、2001年の発売以来、25年連続売上 No.1（※）を記録しています。 今回の新CMは、それぞれの時代背景を表す映像とともに、25年もの間「ずーーーっと売上 No.1！」であり続けてきた実績を今田さんと一緒に追体験していく内容です。「25年ずーーーっと」の