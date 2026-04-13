サッカーの百年構想リーグは後半戦に入っています。J1のWESTで戦うファジアーノ岡山の前半戦はについて、90分での勝利は2つ。PK戦での勝利は1つで10チーム中8位で折り返しています。巻き返しが期待されるファジアーノ、後半戦の初戦で京都と対戦しました。 連敗脱出を目指すファジアーノ。アウェーで京都との一戦に臨みました。前半12分。左サイドを崩され失点。開始早々に追いかける