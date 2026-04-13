東京ソラマチ5階「スペース634」にて、『ちいかわぽけっと POP UP STORE』第2弾が開催中。『ちいかわぽけっと』のアプリ1周年を記念したポップアップイベントで、公式グッズ第2弾「フルーツ衣装」「ファンタジー衣装」の販売に加えて、フォトスポットやスタンプラリー、バルーン配布など盛りだくさんの内容になっている。ちいかわ好きの筆者がさっそく会場に行ってきたので、見どころをたっぷりレ