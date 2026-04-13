創業50周年を迎えた人気クレープ店「マリオンクレープ」とハローキティがコラボレーションした『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』が、4月30日に宝島社より発売されることが発表された。 マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャーム 本商品は、クレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャームが付属するブック。