Ankerのモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」がAmazonでタイムセール中だ。ピンク色のモデルが、通常6,990円のところ、20％OFFの5,590円で購入できる。 巻取り式のUSB Type-Cケーブルを備えたモバイルバッテリー。付属のケーブルは約7cm～70cmの範囲で8段階の長さ調節が可能。バッテリー残量やポートからの出力、温度