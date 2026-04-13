アメリカがホルムズ海峡の封鎖を表明。影響はいつまで続くのでしょうか… 【写真を見る】専門家｢夏以降も覚悟を｣トランプ大統領 ホルムズ海峡“逆封鎖”へ 原油価格どうなる?暮らしへの影響は? （トランプ大統領4月12日）「あす10時に封鎖措置が発動する。イランが石油を販売できないよう他国と協力して取り組んでいる。極めて効果的な措置となるだろう」 戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、トランプ大統