リベンジの機会を得た。現地４月12日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、韓国はホスト国のタイと対戦した。16分にナム・スンウンの得点で先制し、72分に同点に追いつかれ、１−１のまま90分を終える。迎えた延長後半の106分、パク・ジュハが勝ち越し点を挙げる。２−１で接戦を制し、４強に進出。上位４チームに与えられるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得した。準決勝の相手は、グループステ