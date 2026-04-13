&TEAM（エンティーム）が本日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に揃って出演。番組やグループ公式Xにパフォーマンス動画とオフショットが公開され、注目を集めている。 【動画＆写真】①迫力と美しさ！&TEAMの「We on Fire」パフォーマンス ②③番組オフショット ④“2種類のFUMA”ショット ⑤「We on Fire」MV ⑥～14 漆黒衣装のコンセプトフォト ■&a