○ケイブ [東証Ｓ] 吉成夏子会長を割当先とする14万5000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は665円。 〇ユトリ [東証Ｇ] 小嶋陽菜氏を割当先とする5万3600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は2176円。 [2026年4月13日] 株探ニュース