13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の5万6690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては187.23円高。出来高は1145枚となっている。 TOPIX先物期近は3735.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物