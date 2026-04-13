中国将棋「象棋（シャンチー）」を統括する中国象棋協会は13日、八百長などの不正に関与したとして、3人のトップ棋士に永久追放処分を科したと発表した。中国メディアの中国新聞網が伝えた。記事によると、永久追放処分を受けたのは洪智（ホン・ジー）、謝靖（シエ・ジン）、徐超（シュー・チャオ）の3人で、いずれもシャンチーの最高位である称号「特級大師」を有していた。公安当局が調査した結果、3人には賄賂（わいろ）の授受