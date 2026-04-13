中国国家衛生健康委員会は国務院報道弁公室が4月13日に行ったブリーフィングで、中国の現在の段階的な医療提供体制の整備状況について説明しました。説明によると、現在、中国の医療衛生サービスのアクセス性は大幅に改善されており、110万以上の医療衛生機関が都市部と農村部をカバーし、基本的な医療衛生サービスは14億人の住民をカバーし、90％以上の住民が15分以内に最寄りの診療所に到着できる状況になっています。また、地域