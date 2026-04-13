重慶市江津区珞璜鎮にある「新玉500キロボルト変電・送電プロジェクト（電線区間）」長江横断架設作業現場で11日、国家電網重慶市電力公司の作業員が4段式投擲器を搭載した大型ドローンを使用し、けん引ロープを長江の対岸へ渡した。新華網が伝えた。これまでは高所作業員が手作業で行う必要があったけん引ロープ作業を、今回の長江横断架設作業では、大型ドローンが鉄塔基部の上空に到達し、わずか数十秒でけん引ロープの自