阿蘇市の寺で、参拝者が火渡りの荒行を体験して無病息災を願いました。 4月13日は、阿蘇市の西巌殿寺が毎年行っているもので、このうち火渡りの荒行では、参拝者達の願いが込められた護摩木が燃える中、行者が経を唱えながら素足で渡りました。 火渡りには、人の煩悩を炎で焼き尽くす意味があり、一般の参拝者達もくすぶる炭の上を次々と渡っていました。 火渡りを体験した人「無病息災を願います。みんなの幸せを願いますね」