俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂本作を友人たちと観に行ったという山時。友人たちはトイレットペーパー持参で涙を拭いていたエピソードを披露した。一方、菅野は「お客さんと一緒に鑑賞して。この作品をたくさんの人に観ていただけて幸せだなと思いました。私