ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来選手&木原龍一選手が13日、都内の「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で行われた所属先の木下グループ入社式で演技を披露しました。新入社員の見守る前で華麗な演技を披露したりくりゅうペア。木原選手が三浦選手をリフトし演技を終えると大きな拍手が送られました。演技後に氷上でマイクを持った三浦選手は「新しい環境に入り楽しみな気持ち