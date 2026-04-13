東京・練馬区では、現役の警察官が「漫才」で交通安全を呼びかけました。【写真を見る】現役警察官が「交通安全漫才」！猿の人形とともに交通事故防止呼びかけ警視庁練馬署のイベントに登場練馬署管内では自転車絡む事故相次ぐ…ヘルメット着用を警視庁交通総務課池田遼太 巡査部長「横断歩道では車から見えるように手は高く（上げて）、できる人はこれぐらい上げてね」猿の人形を手に、地元の保育園児や保護者に交通