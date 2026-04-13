かんぽ生命保険の次期社長に内定している大西徹副社長（右）と握手する谷垣邦夫社長＝13日午後、東京都千代田区かんぽ生命保険は13日東京都内で記者会見を開いた。次期社長に内定している大西徹副社長は「スピードと実行力を高める」と抱負を語った。営業体制の強化や事業の多角化を進め、業績向上を目指すとした。6月の株主総会後に就任する。トップ交代は3年ぶり。会見に同席した谷垣邦夫社長は交代の理由を新たな中期経営計