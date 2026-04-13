中古品は梱包せず、そのまま「アールループ」に投入できる＝１３日、東京都世田谷区のファミリーマート総合リユース業のブックオフグループホールディングス（ＨＤ、相模原市南区）は１３日、資本提携する伊藤忠商事傘下のファミリーマートの都心店舗で、衣料品や雑貨といった中古品の回収を試験的に始めた。将来的に全国に拡大し、年間約４千トンの廃棄削減を目指す。東京都世田谷区、杉並区、小金井市の住宅地が中心の３０店