Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月13日は、古いPCや車などUSB-Aポートしかない場面で活躍するUGREEN（ユーグリーン）の「USB 3.0＆USB-C変換アダプタ」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN USB Type-C 変換アダプタ USB