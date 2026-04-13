公明党との連携を模索します。13日、常任幹事会を開いた立憲民主党石川県連は、来年春の統一地方選挙について意見を交わし、公明党との連携についてはそれぞれ独自で候補者を立てる方針を確認しました。また、中道改革連合に合流した近藤和也衆院議員は、早い時期に公明党石川県本部と協議会を開き、今後の選挙協力について調整する考えを示しました。