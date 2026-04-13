【勇者王ガオガイガー×RFオンラインネクスト】 4月13日 発表 Netmarbleは、Android/iOS/PC用MMORPG「RFオンラインネクスト」にて、「勇者王ガオガイガー」とのコラボイベントを開催すると4月13日に発表した。 「RFオンラインネクスト」は2025年にサービスを開始したゲームで、拠点の制圧や相手チームの攻撃を通してポイントを獲得、勝利を目指すMMORPGとなっ