Image: Shutterstock 使わぬ絵文字にたたりなし。みなさんは、職場の同僚または上司とのやり取りで絵文字を使ったことがありますか？ 日本だと社内メールやコミュニケーションツール、LINEでのやり取りで絵文字やステッカー、スタンプを使う人って結構いません？今回、心理学の実験で、職場におけるやり取りで絵文字を使うと、同僚から｢仕事ができない人認定｣されるかもしれないことがわかっ