ラフに羽織れるパーカは便利だけど、イマイチおしゃれに着こなせない……。そんな人におすすめなのが【GU（ジーユー）】のパーカ。体型を拾いにくいサイズ感や丈感、立体的なシルエットなど、大人世代のコーデを格上げできそうなアイテムが揃っています。今回は、おしゃれで体型カバーも期待できる、40・50代が頼れる「優秀パーカ」をピックアップして紹介します。 ゆったりシルエット