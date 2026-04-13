宝塚歌劇団元星組トップスター湖月わたるが13日、11月に開催される退団20周年公演「TUMBLEWEED（タンブルウィード）」の会見を、大阪市内で行った。 【写真】現役時代そのままのスタイル&笑顔の湖月わたる 第1部は退団後に湖月が演じた伝説の女性ガンマン、カラミティ・ジェーンを描いた作品を、朗読、ダンス、歌で再構築。9月にロンドンに向かい、メソッド等を学び、アドバイスをもらいながら湖月自