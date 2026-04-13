パウンドケーキを作る生駒善勝さん 4月19日、岡山市中区にパウンドケーキの専門店がオープンします。作っているのはパティシエ……ではなく、意外な人物なんです。 岡山市中区にある「安住院」。奈良時代から続く歴史のあるお寺です。こちらは、副住職の生駒善勝さん。日々、僧侶として務めを果たす一方で、ある意外な一面が……。 記者「焼け具合はいかがですか？」善勝さん「焼け具合は……いい